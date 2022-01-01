نعي العميد المتقاعد هاني اسكندر هاني الطويل

الخميس, 18 آب 2022

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد هاني اسكندر هاني الطويل، الذي توفي بتاريخ 16 / 8 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 5 / 7 / 1953 ـــ بيروت.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1977، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 4 / 4 / 2009.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله 6 أولاد.

نقل الجثمان بتاريخ 18 / 8 / 2022 الساعة 09.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القيامة ــ الحازمية (نيو مار تقلا)، حيث أُقيم المأتم الساعة 11.00 في الكنيسة المذكورة، ثم نُقل إلى بلدة شدرا ــ عكار ووُري الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 8 / 2022 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 20 / 8 / 2022 في صالون كنيسة الصعود الإلهي ـــ كفر حباب ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 أو عبر الاتصال على الرقم التالي: