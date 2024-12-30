نعي العميد طبيب الأسنان المتقاعد علي دمشق

الاثنين, 30 كانون الأول 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد طبيب الأسنان المتقاعد علي دمشق ، الذي توفي بتاريخ 29 / 12 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 12 / 9 /1961 عيتا الجبل – بنت جبيل.

- تطوّع في الجيش بصفة ملازم بتاريخ 23 / 4 /1992، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 11 / 9 /2017.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل.

- متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 12 /2024 الساعة 12.00 من أمام خيمة الإمام الحسن في منطقة المصبغة – الشياح ويوارى الثرى الساعة 12.30 في جبانة روضة الشهيدين الجديدة – الشياح.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 31 / 12 /2024 ابتداءً من الساعة 14.00 لغاية الساعة 16.30 في حسينية أهل البيت – المصبغة – الشياح،

أو عبر الاتصال بابنه الملازم الأول محمد دمشق على رقم الهاتف الخلوي: 840008 /70 .