نعي اللواء الطبيب المتقاعد جرجس قمير

الخميس, 19 آذار 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، اللواء الطبيب المتقاعد جرجس قمير، الذي توفي بتاريخ 19/3/2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/1/1924 ـــ تنورين/ البترون.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1/9/1952، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 1/7/1980.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله /4/ أولاد



يُنقل الجثمان بتاريخ 20 / 3 / 2020 الساعة 9.00 من مستشفى الحايك ــــ سن الفيل إلى مسقط رأسه في بلدة تنورين حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00 في كنيسة سيدة الإنتقال - تنورين، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة في البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن في الكنيسة المذكورة.