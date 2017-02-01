نعي الوزير والنائب السابق اللواء الركن المتقاعد ادكار معلوف

الثلاثاء, 08 كانون الثاني 2019

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الوزير والنائب السابق اللواء الركن المتقاعد ادكار معلوف، الذي توفي في المهجر بتاريخ 28 / 12 /2018، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 21 / 3 /1934 ـــ فرن الشباك/ بعبدا.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 /1953، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 1 / 1 /1988.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله ولدان.



يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 1 /2019 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مطرانية الروم الملكيين ــــ المتحف حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، وبعدها ينقل الجثمان الساعة 14.00 إلى كنيسة سيدة النياح ـــ كفر عقاب حيث يُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخيْ 11و12 / 1 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في مطرانية الروم الملكيين ـــ المتحف، وبتاريخ 13 / 1 /2019 إبتداءً من الساعة 11.00ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة سيدة النياح ـــ كفر عقاب.