- En
- Fr
- عربي
نعي رئيس الأركان السابق اللواء الركن المتقاعد سمير القاضي
الأربعاء, 10 شباط 2021
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، رئيس الأركان السابق اللواء الركن المتقاعد سمير القاضي، الذي توفي بتاريخ 9/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
-
من مواليد: 1/7/1941 ــــ بيروت.
-
تطوّع في الجيش بتاريخ 16/11/1964، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1967، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 12/8/1997.
-
حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-
تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.
-
متأهل وله /3/ أولاد.
يُنقل الجثمان بتاريخ 12/2/2021 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بيصورــــ عاليه، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 9.30، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- ابنه سليم: 493000/ 03
- شقيقه منير: 691909/ 71 ـــ 227714 /03 ـــ 364692/ 01
- ابنته دانيا: 961773/ 78
- ابنته نبال: 365200/ 03