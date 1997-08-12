نعي رئيس الأركان السابق اللواء الركن المتقاعد سمير القاضي

الأربعاء, 10 شباط 2021

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، رئيس الأركان السابق اللواء الركن المتقاعد سمير القاضي، الذي توفي بتاريخ 9/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1/7/1941 ــــ بيروت.

تطوّع في الجيش بتاريخ 16/11/1964، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1967، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتباراً من 12/8/1997.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 12/2/2021 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بيصورــــ عاليه، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 9.30، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية: