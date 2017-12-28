نفي خبر توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين

الجمعة, 05 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 5 / 1 /2018، خبراً تحت عنوان "توقيف ضابط بتهمة مساعدة إرهابيين" مفاده أن مديرية المخابرات أوقفت ضابطاً في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدّم، بناءً على اعترافات الشيخ العرسالي مصطفى الحجيري المعروف بـ"أبو طاقية".

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر وتدعو إلى توخّي الدّقة في تناول أي معلومات تتعلّق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها.