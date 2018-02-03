نفي خبر ورد في إحدى الصحف الأجنبية

الجمعة, 01 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي:

أوردت إحدى الصحف الأجنبية خبراً مفاده أن الصواريخ الفرنسية المضادة للدروع من نوع "ميلان" التي استعملت في معركة فجر الجرود لم تكن فعّالة، وأن الجيش اللبناني طلب من الجيش الفرنسي التأكّد من صلاحية هذه الصواريخ.

تنفي قيادة الجيش صحّة هذا الخبر، وتؤكّد أن هذه الصواريخ ساهمت بشكل كبير في حسم المعركة المذكورة أعلاه، كما تدعو وسائل الإعلام إلى توخّي الدقة في تناول أي معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبّت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها.