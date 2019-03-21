نفي صحة شريط فيديو يبيّن حرق إطارات عند حاجز تابع للجيش اللبناني في منطقة حارة حريك-بيروت

الخميس, 18 تموز 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يُبيّن حرق إطارات عند حاجز تابع للجيش اللبناني في منطقة حارة حريك.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الشريط، كما تدعو هذه الوسائل والمواقع إلى عدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وتدعو المواطنين إلى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة.