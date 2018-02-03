نفي ما أوردته بعض وسائل الاعلام عن إحباط الجيش عمليات إرهابية في أثناء الانتخابات النيابية

الثلاثاء, 26 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوردت بعض وسائل الإعلام كلاماً منسوباً إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية، عن إحباط الجيش عمليات إرهابية في أثناء الانتخابات النيابية الأخيرة.

لذلك يهمّ قيادة الجيش أن توضح أنّ العماد عون قال:" كنا نملك معلومات عن عمليات إرهابية يجري الإعداد لها لإفشال الإنتخابات النيابية إلا أنّ الأمور مرّت على خير".