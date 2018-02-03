نفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق نار في الهواء ووقوع إصابات

الثلاثاء, 03 نيسان 2018

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يتعلق بإقدام أشخاص في إحدى المناطق اللبنانيّة، على إطلاق النار في الهواء من أسلحة حربيّة إحتفاءً بحضور أحد المرشّحين للإنتخابات النيابيّة، ما أدّى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين عن طريق الخطأ، دون تحرّك لأيّ جهاز أمني.

يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر، وتؤكّد أنّها ستعمل على ملاحقة مروّجيه بالطرق القانونية النافذة.