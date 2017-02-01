نفي معلومات حول التطويع في الجيش أوردها بعض مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة, 28 كانون الأول 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

أورد بعض مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات حول تقديم طلبات للتطوع في الجيش بصفة مجند اعتباراً من 1 /1 /2019.

يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، وتدعو هذه المواقع إلى عدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكريّة. كما تدعو المواطنين إلى دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة.