نفي معلومات حول تعرض حاجز للجيش لإطلاق نار واستشهاد ضابط

الأربعاء, 05 حزيران 2019

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوردت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد أن حاجز الأولي التابع للجيش تعرض أمس الأول لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدّى إلى استشهاد ضابط متأثراً بجراحه. إن قيادة الجيش إذ تنفي صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، كما تدعو وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم نشر أية أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية إلاّ بعد التأكد من صحتها من المراجع العسكرية المختصة.