نقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الغارق قبالة طرابلس

الخميس, 18 آب 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

قام الجيش اللبناني قبل ظهر اليوم بنقل الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة طرابلس بتاريخ 23 / 4 / 2022، وذلك من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس، وهي مزودة بتقنيات اتصال حديثة وقدرات متقدمة للعمل في أعماق البحار.

سوف تشارك القوات البحرية في هذه العملية عبر التعاون مع طاقم الغواصة في ما خص مختلف الجوانب اللوجستية.

وقد أُنشِئت لهذه الغاية غرفة عمليات في مركز طرابلس البحري داخل المرفأ، تتيح المتابعة الدقيقة لجميع المجريات في بقعة العمليات البحرية بهدف الاطلاع المستمر على مراحل سحب المركب.