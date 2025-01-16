بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ الساعة ٨:٣٠ سيتم نقل جثمان المقدم الشهيد محمد فرحات (٢٠٠٩٠٠٦٤) من بلدة زغرتا رشعين (حيث تم دفنه كوديعة) إلى مسقط رأسه في دير قانون رأس العين - صور الساعة ١٣:٠٠.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ وبتواريخ ۲۷، ۲۸، ۲۹ و٢٠٢٥/١/٣٠ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في دير قانون رأس العين - الشارع العام - حي الكسارة أو عبر الاتصال بشقيق المقدم الشهيد (السيد علي فرحات) على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٩٣٦٢٤٢.