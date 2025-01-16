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Published by lebarmy2 on خميس, 01/16/2025 - 20:42
بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ الساعة ٨:٣٠ سيتم نقل جثمان المقدم الشهيد محمد فرحات (٢٠٠٩٠٠٦٤) من بلدة زغرتا رشعين (حيث تم دفنه كوديعة) إلى مسقط رأسه في دير قانون رأس العين - صور الساعة ١٣:٠٠.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ لغاية الساعة ۱۹:٠۰ وبتواريخ ۲۷، ۲۸، ۲۹ و٢٠٢٥/١/٣٠ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في دير قانون رأس العين - الشارع العام - حي الكسارة أو عبر الاتصال بشقيق المقدم الشهيد (السيد علي فرحات) على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٩٣٦٢٤٢.
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Date:
الخميس, يناير 16, 2025