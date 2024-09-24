Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 18:34

توفي السيد حسن حطيط والسيدة مريم بدران والدا الملازم الأول هشام حطيط من القوات الجوية.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة الدوير - النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل جد الملازم الأول هشام حطيط الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٢٠٤٣٣.

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Date: 
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024