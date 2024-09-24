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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 09/24/2024 - 18:34
توفي السيد حسن حطيط والسيدة مريم بدران والدا الملازم الأول هشام حطيط من القوات الجوية.
توفي السيد حسن حطيط والسيدة مريم بدران والدا الملازم الأول هشام حطيط من القوات الجوية.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة الدوير - النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل جد الملازم الأول هشام حطيط الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٢٠٤٣٣.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024