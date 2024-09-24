توفي السيد حسن حطيط والسيدة مريم بدران والدا الملازم الأول هشام حطيط من القوات الجوية.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٤ الساعة ١٤:٠٠ في جبانة بلدة الدوير - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل جد الملازم الأول هشام حطيط الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٣٢٠٤٣٣.