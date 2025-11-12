- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy10 on أربعاء, 11/12/2025 - 12:08
توفيت السيدة فطوم حسين والدة الرائد احمد نعمان من لواء المشاة العاشر.
توفيت السيدة فطوم حسين والدة الرائد احمد نعمان من لواء المشاة العاشر.
يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۲ الساعة ۱۱,۰۰ في جبانة بلدة كفرتون - عكار .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة ۸,۰۰ ولغاية الساعة ۱۸,۰۰ ولمدة ثلاثة أيام في قاعة
النعمان - كفرتون أو عبر الاتصال بالرائد احمد نعمان على رقم الهاتف : ٠٣/٥٥٢٥١٠.
Ar
Date:
الأربعاء, نوفمبر 12, 2025