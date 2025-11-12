توفيت السيدة فطوم حسين والدة الرائد احمد نعمان من لواء المشاة العاشر.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۲ الساعة ۱۱,۰۰ في جبانة بلدة كفرتون - عكار .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداء من الساعة ۸,۰۰ ولغاية الساعة ۱۸,۰۰ ولمدة ثلاثة أيام في قاعة

النعمان - كفرتون أو عبر الاتصال بالرائد احمد نعمان على رقم الهاتف : ٠٣/٥٥٢٥١٠.