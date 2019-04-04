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Published by lebarmy10 on خميس, 04/04/2019 - 21:13
توفيت السيدة حنة النشار والدة الرائد الإداري المتقاعد طاني النشار من ضباط الجيش البناني.
توفيت السيدة حنة النشار والدة الرائد الإداري المتقاعد طاني النشار من ضباط الجيش البناني.
يقام المأتم بتاريخ 4 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة كاترين – النفيسة – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 5 و6 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 و من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, أبريل 4, 2019