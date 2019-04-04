توفيت السيدة حنة النشار والدة الرائد الإداري المتقاعد طاني النشار من ضباط الجيش البناني.

يقام المأتم بتاريخ 4 / 4 / 2019 الساعة 16.00 في كنيسة القديسة كاترين – النفيسة – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 5 و6 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 و من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.