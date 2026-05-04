Published by lebarmy15 on اثنين, 05/04/2026 - 10:46

توفيت الشيخة الفاضلة زاده غانم والدة الرائد الإداري المتقاعد وجدي غانم (۸۹۰۰۲٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤ الساعة ١١.٠٠ في دار بلدة الورهانية - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة  ١٩.٠٠ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٥ و٢٠٢٦/٥/٦ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في دار البلدة المذكورة، وباقي أيام الأسبوع في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف: ٧٠/٦٥١٦٧١

Ar
Date: 
الاثنين, مايو 4, 2026