- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 05/04/2026 - 10:46
توفيت الشيخة الفاضلة زاده غانم والدة الرائد الإداري المتقاعد وجدي غانم (۸۹۰۰۲٤) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الشيخة الفاضلة زاده غانم والدة الرائد الإداري المتقاعد وجدي غانم (۸۹۰۰۲٤) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٤ الساعة ١١.٠٠ في دار بلدة الورهانية - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ١٩.٠٠ ويومي الثلاثاء والأربعاء بتاريخي ٥ و٢٠٢٦/٥/٦ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في دار البلدة المذكورة، وباقي أيام الأسبوع في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة أو عبر الاتصال به على رقم الهاتف: ٧٠/٦٥١٦٧١
Ar
Date:
الاثنين, مايو 4, 2026