توفيت السيدة ايفا شوفاني والدة الرائد الإداري نبيل ابراهيم من معسكر عرمان للتدريب.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 7 / 2018 الساعة 18,00 في كنيسة التجلي – رميش وتوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 19 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة وبتاريخ 21 / 7 / 2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة السيدة – الفنار.