توفيت في المهجر السيدة أدما سلوم والدة الرائد الشهيد منير خوري من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2020 في أستراليا.

تقبل التعازي بتاريخي 4 و 5 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس - يارون،

وبتاريخ 8 / 3 / 2020 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار يوحنا ذهبي الفم مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام، ويقام قداس وجناز لراحة نفسها بتاريخ 4 / 3 / 2020 الساعة 15.00 في صالون كنيسة القديس جاورجيوس – يارون.