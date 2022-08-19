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Published by lebarmy4 on جمعة, 08/19/2022 - 13:08
توفيت السيدة آفا الصانع (جورجيت) والدة الرائد الطيار الشهيد ميلاد موسى ووالدة زوج العميد الاداري المتقاعد نورما رعد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة آفا الصانع (جورجيت) والدة الرائد الطيار الشهيد ميلاد موسى ووالدة زوج العميد الاداري المتقاعد نورما رعد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 8 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة القديس جاورجيوس – بزبينا – عكار.
تقبل التعازي بتاريخي 20 و 21 / 8 / 2022 ابتداء من الساعة 10.00 لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الاداري المتقاعد نورما رعد على رقم الهاتف: 727102 / 71.
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Date:
الجمعة, أغسطس 19, 2022