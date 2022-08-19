توفيت السيدة آفا الصانع (جورجيت) والدة الرائد الطيار الشهيد ميلاد موسى ووالدة زوج العميد الاداري المتقاعد نورما رعد كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 8 / 2022 الساعة 14.00 في كنيسة القديس جاورجيوس – بزبينا – عكار.

تقبل التعازي بتاريخي 20 و 21 / 8 / 2022 ابتداء من الساعة 10.00 لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الاداري المتقاعد نورما رعد على رقم الهاتف: 727102 / 71.