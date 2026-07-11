- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on سبت, 07/11/2026 - 17:49
توفيت السيدة نبيها بو غنام والدة الرائد المتقاعد أيمن غصن (۲۰۱۳۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نبيها بو غنام والدة الرائد المتقاعد أيمن غصن (۲۰۱۳۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۲ الساعة ۱۱.۰۰ في قاعة الشهداء - البساتين - عاليه.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٥٧١٢٥.
Ar
Date:
السبت, يوليو 11, 2026