Published by lebarmy2 on سبت, 07/11/2026 - 17:49

توفيت السيدة نبيها بو غنام والدة الرائد المتقاعد أيمن غصن (۲۰۱۳۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۲ الساعة ۱۱.۰۰ في قاعة الشهداء - البساتين - عاليه.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٥٧١٢٥.

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Date: 
السبت, يوليو 11, 2026