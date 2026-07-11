توفيت السيدة نبيها بو غنام والدة الرائد المتقاعد أيمن غصن (۲۰۱۳۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۲ الساعة ۱۱.۰۰ في قاعة الشهداء - البساتين - عاليه.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/۷/۱۳ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۹.۰۰ في القاعة المذكورة، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٠٣/٧٥٧١٢٥.