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Published by lebarmy16 on سبت, 09/17/2022 - 20:41
توفيت الحاجة فاطمة عواد والدة الرائد المتقاعد المتوفّى ديب ابو مرعي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الحاجة فاطمة عواد والدة الرائد المتقاعد المتوفّى ديب ابو مرعي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 13.30 في جبانة الطيونة قرب المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن في مجمع الإمام العسكري – الكفاءات، وبعد الدفن في منزل إبن الفقيدة الحاج محمود أبو مرعي الكائن في الجاموس – الحدث – خلف مدرسة المهدي، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- إبن الفقيدة الحاج سمير : 843145 / 03.
- إبن الفقيدة الحاج محمود: 043140 / 03.
- حفيد الفقيدة الملازم محمد زعرور من الطبابة العسكرية: 653580 / 03.
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Date:
السبت, سبتمبر 17, 2022