Published by lebarmy16 on سبت, 09/17/2022 - 20:41

توفيت الحاجة فاطمة عواد والدة الرائد المتقاعد المتوفّى ديب ابو مرعي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 13.30 في جبانة الطيونة قرب المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام.
تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن في مجمع الإمام العسكري – الكفاءات، وبعد الدفن في منزل إبن الفقيدة الحاج محمود أبو مرعي الكائن في الجاموس – الحدث – خلف مدرسة المهدي، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

  • إبن الفقيدة الحاج سمير : 843145 / 03.
  • إبن الفقيدة الحاج محمود: 043140 / 03.
  • حفيد الفقيدة الملازم محمد زعرور من الطبابة العسكرية: 653580 / 03.
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Date: 
السبت, سبتمبر 17, 2022