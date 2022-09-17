توفيت الحاجة فاطمة عواد والدة الرائد المتقاعد المتوفّى ديب ابو مرعي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 9 / 2022 الساعة 13.30 في جبانة الطيونة قرب المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 9 / 2022 قبل الدفن في مجمع الإمام العسكري – الكفاءات، وبعد الدفن في منزل إبن الفقيدة الحاج محمود أبو مرعي الكائن في الجاموس – الحدث – خلف مدرسة المهدي، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

إبن الفقيدة الحاج سمير : 843145 / 03.

إبن الفقيدة الحاج محمود: 043140 / 03.

حفيد الفقيدة الملازم محمد زعرور من الطبابة العسكرية: 653580 / 03.