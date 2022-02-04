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Published by lebarmy16 on سبت, 04/02/2022 - 21:15
توفيت السيدة نهاد رعيدي والدة الرائد المتقاعد جهاد النجار من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نهاد رعيدي والدة الرائد المتقاعد جهاد النجار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار ساسين-دار شمزين-الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 441572 / 03.
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Date:
السبت, أبريل 2, 2022