توفيت السيدة نهاد رعيدي والدة الرائد المتقاعد جهاد النجار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة مار ساسين-دار شمزين-الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 441572 / 03.