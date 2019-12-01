توفيت السيدة جوليا جرجس نقولا والدة الرائد المتقاعد جوزف نقولا من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ 13 / 1 / 2019 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة العناية - الدورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 14 / 1 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه (رقم هاتف الرائد المتقاعد جوزف نقولا 70/545497).

