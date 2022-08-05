توفيت السيدة بسمة الخولي والدة الرائد المتقاعد خليل الخولي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 8 / 5 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة الصليب للروم الملكيين الكاثوليك – شدرا – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 9 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11/ 5 /2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية الضبية، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 919473 /71.