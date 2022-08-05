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Published by lebarmy2 on أحد, 05/08/2022 - 09:18
توفيت السيدة بسمة الخولي والدة الرائد المتقاعد خليل الخولي من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة بسمة الخولي والدة الرائد المتقاعد خليل الخولي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 8 / 5 /2022 الساعة 16.00 في كنيسة الصليب للروم الملكيين الكاثوليك – شدرا – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 9 / 5 /2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 11/ 5 /2022 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية الضبية، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 919473 /71.
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Date:
الأحد, مايو 8, 2022