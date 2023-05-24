Published by lebarmy3 on أربعاء, 05/24/2023 - 18:11

توفيت السيدة نجاة السويدي والدة الرائد المتقاعد سامي مخائيل الحداد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 5 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة المعونة الدائمة - فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/293215.

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Date: 
الأربعاء, مايو 24, 2023