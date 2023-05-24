توفيت السيدة نجاة السويدي والدة الرائد المتقاعد سامي مخائيل الحداد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 5 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة المعونة الدائمة - فرن الشباك.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/293215.