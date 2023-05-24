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Published by lebarmy3 on أربعاء, 05/24/2023 - 18:11
توفيت السيدة نجاة السويدي والدة الرائد المتقاعد سامي مخائيل الحداد من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نجاة السويدي والدة الرائد المتقاعد سامي مخائيل الحداد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 5 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة سيدة المعونة الدائمة - فرن الشباك.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/293215.
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Date:
الأربعاء, مايو 24, 2023