توفيت الحاجة مريم عبد الرزاق والدة الرائد المتقاعد عبد الناصر العفش من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 12 / 2017 الساعة 15.00 في جبانة بلدة المنارة – البقاع الغربي.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل زوجها المرحوم محمد العفش الكائن في بلدة المنارة – قرب الجبانة وبتاريخي 16 و 17 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 20.00 في قاعة دار الطيبة في البلدة المذكورة وباقي أيام الأسبوع في منزل زوجها المذكور (رقم هاتف الرائد المتقاعد عبد الناصر العفش (437191 / 03 )