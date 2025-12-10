توفيت الحاجة سعاد المصري والدة الرائد المتقاعد علي ياسين (۲۰۰۰۰۰۰۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٠ الساعة ١٣.٠٠ في حسينية بلدة رياق - حوش حالا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ لغاية الساعة ١٩,٠٠ في حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد المتقاعد على ياسين على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٩٠١٧٦٥.