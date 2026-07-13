Published by lebarmy12 on اثنين, 07/13/2026 - 21:24

توفيت السيدة نورما مخايل حنا نخلة والدة الرائد المتقاعد فادي أبو رجيلي (۲۰۱۱۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٤ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.

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Date: 
الاثنين, يوليو 13, 2026