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Published by lebarmy12 on اثنين, 07/13/2026 - 21:24
توفيت السيدة نورما مخايل حنا نخلة والدة الرائد المتقاعد فادي أبو رجيلي (۲۰۱۱۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة نورما مخايل حنا نخلة والدة الرائد المتقاعد فادي أبو رجيلي (۲۰۱۱۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٤ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد - زحلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الاثنين, يوليو 13, 2026