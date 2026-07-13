توفيت السيدة نورما مخايل حنا نخلة والدة الرائد المتقاعد فادي أبو رجيلي (۲۰۱۱۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٤ الساعة ١٦.٠٠ في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس - كفرزبد - زحلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۹.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.