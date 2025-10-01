- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on أربعاء, 10/01/2025 - 16:57
توفيت السيدة عفاف السويدي والدة الرائد المتقاعد ليديا عون (۲۰۰٦۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة عفاف السويدي والدة الرائد المتقاعد ليديا عون (۲۰۰٦۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار مارون - جزين.
تقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۱ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
Ar
Date:
الأربعاء, أكتوبر 1, 2025