توفيت السيدة عفاف السويدي والدة الرائد المتقاعد ليديا عون (۲۰۰٦۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار مارون - جزين.
تقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۱ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

 

الأربعاء, أكتوبر 1, 2025