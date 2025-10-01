توفيت السيدة عفاف السويدي والدة الرائد المتقاعد ليديا عون (۲۰۰٦۰۰۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ الساعة ١٦,٠٠ في كنيسة مار مارون - جزين.

تقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۱ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢ قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.