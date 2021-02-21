توفيت الشيخة زينة ابو سعد والدة الرائد بسام ابو سعد من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 2 / 2021 الساعة 13.00 في بلدة الخلوات – قضاء حاصبيا وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 وبتاريخي 22 و23 / 2 / 2021 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:خلوي: 981335 / 70 .