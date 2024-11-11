توفيت السيدة جوسلين عيسى والدة الرائد جورج الجبيلي من القوات الجوية.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك - الحدث.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد جورج الجبيلي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٦٩٤٧٦٦.