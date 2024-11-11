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Published by lebarmy15 on اثنين, 11/11/2024 - 08:42
توفيت السيدة جوسلين عيسى والدة الرائد جورج الجبيلي من القوات الجوية.
توفيت السيدة جوسلين عيسى والدة الرائد جورج الجبيلي من القوات الجوية.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك - الحدث.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالرائد جورج الجبيلي على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٦٩٤٧٦٦.
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Date:
الاثنين, نوفمبر 11, 2024