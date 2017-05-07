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Published by Anonymous on أربعاء, 07/05/2017 - 11:19
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 6 / 7 / 2017 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة
توفيت السيدة مرتا عون والدة الرائد حارس صفير من محكمة التمييز العسكرية.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 7 / 2017 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – الحدث – حارة البطم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 6 / 7 / 2017 إبتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة
وبتاريخ 9 / 7 / 2017 في منزل الفقيدة الكائن في بلدة البيرة – الشوف.
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Date:
الأربعاء, يوليو 5, 2017