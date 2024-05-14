توفيت السيدة نجاح إسكندر والدة الرائد ريان نجم من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار مارون - عندقت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/١٦٤١٧٤.