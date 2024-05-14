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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 05/14/2024 - 07:04
توفيت السيدة نجاح إسكندر والدة الرائد ريان نجم من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات.
توفيت السيدة نجاح إسكندر والدة الرائد ريان نجم من أركان الجيش للعمليات - مديرية العمليات.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٤ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار مارون - عندقت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/١٦٤١٧٤.
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Date:
الاثنين, مايو 13, 2024