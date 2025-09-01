- En
Published by lebarmy15 on اثنين, 09/01/2025 - 08:56
توفيت السيدة مريم عمران شحرور والدة الرائد عبد الله قاسم حمية من فوج المدفعية الأول.
يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١ الساعة ١٦,٠٠ في جبانة روضة الصالحين - النبطية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۲ لغاية الساعة ١٦,٠٠ في منزل العائلة الكائن في بلدة الجية قرب البلدية وابتداءً من الساعة ۱۷,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في مجمع أهل البيت في بلدة كفرحتى.
