توفيت السيدة مريم عمران شحرور والدة الرائد عبد الله قاسم حمية من فوج المدفعية الأول.

يُقام المأتم يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١ الساعة ١٦,٠٠ في جبانة روضة الصالحين - النبطية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/۹/۲ لغاية الساعة ١٦,٠٠ في منزل العائلة الكائن في بلدة الجية قرب البلدية وابتداءً من الساعة ۱۷,۰۰ ولغاية الساعة ۱۹,۰۰ في مجمع أهل البيت في بلدة كفرحتى.