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Published by lebarmy13 on سبت, 05/07/2022 - 19:57
توفيت السيدة أنيسة الشيخ والدة الرائد نبيل صراف من لواء الدعم – فوج المضاد للدروع.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة رقاد السيدة – منيارة – عكار ، وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 8 و 9 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة جمعية النهضة الخيرية منيارة – عكار أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 160465 / 70.
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Date:
السبت, مايو 7, 2022