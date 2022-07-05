توفيت السيدة أنيسة الشيخ والدة الرائد نبيل صراف من لواء الدعم – فوج المضاد للدروع.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 5 / 2022 الساعة 16.00 في كنيسة رقاد السيدة – منيارة – عكار ، وتوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 8 و 9 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة جمعية النهضة الخيرية منيارة – عكار أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 160465 / 70.