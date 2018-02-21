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Published by lebarmy5 on أربعاء, 02/21/2018 - 18:55
توفيت السيدة كاتي قازان والدة الرائد وائل عيد البستاني من شرطة منطقة بيروت.
توفيت السيدة كاتي قازان والدة الرائد وائل عيد البستاني من شرطة منطقة بيروت.
يقام المأتم بتاريخ 22 /2 /2018 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة التله – دير القمر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخي 23 و24 /2 /2018 إبتداء ً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسة تريز – الفياضية.
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Date:
الأربعاء, فبراير 21, 2018