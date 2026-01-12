توفيت السيدة زهية قطيش والدة الرائد يحي محسن من الطبابة العسكرية.

أُقيم المأتم يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/١/١٢ الساعة ۱۱.۰۰ في حسينية حارة صيدا.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٦.٣٠ ويوم الثلاثاء من الساعة ٩.٠٠ ولغاية الساعة ١١.٣٠ ومن الساعة ١٤.٠٠ لغاية الساعة ١٦.٣٠ في الحسينية المذكورة، أو عبر الاتصال بالرائد يحي محسن على رقم الهاتف: ٧٠/٨٤١٢٥٦.

تُقام ذكرى الثالث يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٤ الساعة ١٥.٠٠ في حسينية البلدة.