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Published by lebarmy2 on سبت, 05/11/2024 - 12:31
توفيت بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ السيدة حياة عادل حليمة والدة السيدة هاله حليمة زوجة رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده.
توفيت بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ السيدة حياة عادل حليمة والدة السيدة هاله حليمة زوجة رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده.
يصلى على جثمانها الطاهر نهار الأحد الواقع في ٢٠٢٤/٥/١٢ الساعة ١١:٠٠ في قاعة الرسالة الاجتماعية - عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ ١٣ و٢٠٢٤/٥/١٤ من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في القاعة المذكورة أعلاه.
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Date:
السبت, مايو 11, 2024