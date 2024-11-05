توفيت بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١١ السيدة حياة عادل حليمة والدة السيدة هاله حليمة زوجة رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده.

يصلى على جثمانها الطاهر نهار الأحد الواقع في ٢٠٢٤/٥/١٢ الساعة ١١:٠٠ في قاعة الرسالة الاجتماعية - عاليه.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠، ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ ١٣ و٢٠٢٤/٥/١٤ من الساعة ١٣:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في القاعة المذكورة أعلاه.