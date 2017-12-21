Published by lebarmy1 on جمعة, 12/22/2017 - 11:46

توفيت في المهجر الحاجة ليلى عبد الحسين والدة العقيد ابراهيم حمود من منطقة الجنوب.
أقيم المأتم بتاريخ 21 /12/ 2017.
تقبل التعازي بتاريخ 23 و24 /12/ 2017 في منزل العقيد ابراهيم حمود في الشياح – خلف كنيسة مار مخايل وبتاريخ 28 /12/ 2017 في قاعة الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي- بيروت- الرملة البيضاء- قرب مقر المديرية العامة لأمن الدولة إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00.

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Date: 
الخميس, ديسمبر 21, 2017