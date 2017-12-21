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Published by lebarmy1 on جمعة, 12/22/2017 - 11:46
توفيت في المهجر الحاجة ليلى عبد الحسين والدة العقيد ابراهيم حمود من منطقة الجنوب.
توفيت في المهجر الحاجة ليلى عبد الحسين والدة العقيد ابراهيم حمود من منطقة الجنوب.
أقيم المأتم بتاريخ 21 /12/ 2017.
تقبل التعازي بتاريخ 23 و24 /12/ 2017 في منزل العقيد ابراهيم حمود في الشياح – خلف كنيسة مار مخايل وبتاريخ 28 /12/ 2017 في قاعة الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي- بيروت- الرملة البيضاء- قرب مقر المديرية العامة لأمن الدولة إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00.
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Date:
الخميس, ديسمبر 21, 2017