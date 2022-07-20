توفيت السيدة حنيفة العاكوم والدة العقيد احمد العاكوم من جهاز امن المطار.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 7 / 2022 بعد صلاة العصر في جامع بلدة بسابا - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في بلدة بسابا وبتاريخي 21 و 22 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في خلية البلدة المذكورة، وبتاريخ 25 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مسجد الخاشقجي - قصقص - بيروت - قاعة البرغوت.