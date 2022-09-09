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Published by lebarmy16 on جمعة, 09/09/2022 - 12:45
توفيت الحاجة فايزة عبد الحسن عبدالله والدة العقيد احمد عبدالله من منطقة جبل لبنان.
توفيت الحاجة فايزة عبد الحسن عبدالله والدة العقيد احمد عبدالله من منطقة جبل لبنان.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 2022 الساعة 12.00 في حسينية بلدة سرعين الفوقا-نادي الإمام موسى الصدر الحسيني.
تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الإمام المهدي-سرعين الفوقا، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 756444 / 03
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Date:
الجمعة, سبتمبر 9, 2022