توفيت الحاجة فايزة عبد الحسن عبدالله والدة العقيد احمد عبدالله من منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 9 / 2022 الساعة 12.00 في حسينية بلدة سرعين الفوقا-نادي الإمام موسى الصدر الحسيني.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الإمام المهدي-سرعين الفوقا، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 756444 / 03