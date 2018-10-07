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Published by lebarmy2 on ثلاثاء, 07/10/2018 - 13:26
توفيت السيدة رينه ابو شقرا والدة كل من العقيد الإداري بسام الكبي من أركان الجيش للتجهيز والعقيد فادي الكبي من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
توفيت السيدة رينه ابو شقرا والدة كل من العقيد الإداري بسام الكبي من أركان الجيش للتجهيز والعقيد فادي الكبي من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 /2018 عقب صلاة الظهر في جامع البسطا التحتا، وتوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال في منزل إبنها العقيد فادي الكبي الكائن في رأس النبع – شارع محمد الحوت – بناية حجيج – الطابق الثالث – مقابل ميني ماركت أبو جعفر وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في المحلة ذاتها – الطابق الرابع وبتاريخي 11 و 12 / 7 /2018 بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة جامع محمد الأمين الوسط التجاري.
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Date:
الاثنين, يوليو 9, 2018