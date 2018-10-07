توفيت السيدة رينه ابو شقرا والدة كل من العقيد الإداري بسام الكبي من أركان الجيش للتجهيز والعقيد فادي الكبي من ضباط المديرية العامة لأمن الدولة.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 7 /2018 عقب صلاة الظهر في جامع البسطا التحتا، وتوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال في منزل إبنها العقيد فادي الكبي الكائن في رأس النبع – شارع محمد الحوت – بناية حجيج – الطابق الثالث – مقابل ميني ماركت أبو جعفر وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في المحلة ذاتها – الطابق الرابع وبتاريخي 11 و 12 / 7 /2018 بين صلاتي العصر والمغرب في قاعة جامع محمد الأمين الوسط التجاري.