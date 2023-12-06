توفيت السيدة حياة الجيزي والدة العقيد الركن البحري احمد ادلبي من منطقة الجنوب والمشكّل إلى مقر عام الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 12 / 6 / 2023 بعد صلاة الظهر في مدافن الحرش - دوار شاتيلا.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 6 / 2023 بعد الدفن في منزل الفقيدة الكائن في خلدة، وبتاريخي 13 و 14 / 6 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مركز طبّاره - الصنايع، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن البحري احمد ادلبي على رقم الهاتف: 81/666864.

