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Published by lebarmy4 on خميس, 08/16/2018 - 09:24
توفيت السيدة سليما عيد والدة العقيد الركن البحري الياس صياح من القوات البحرية رئيس مصلحة عتاد البحر.
توفيت السيدة سليما عيد والدة العقيد الركن البحري الياس صياح من القوات البحرية رئيس مصلحة عتاد البحر.
يقام المأتم بتاريخ 15 / 8 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – علما الشعب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في بلدة علما الشعب وبتاريخ 16 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 17 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة – الفنار.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 14, 2018