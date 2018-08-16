توفيت السيدة سليما عيد والدة العقيد الركن البحري الياس صياح من القوات البحرية رئيس مصلحة عتاد البحر.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 8 / 2018 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – علما الشعب.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيدة الكائن في بلدة علما الشعب وبتاريخ 16 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 17 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة – الفنار.