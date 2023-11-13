توفيت الحاجة مهى محي الدين حمود والدة العقيد الركن الشهيد ربيع طربيه (960013) من ضباط الجيش اللبناني (شهيد خدمة).

يقام المأتم بتاريخ 13 / 11 / 2023 عقب صلاة العصر في مدافن الأوقاف الإسلامية- حرش بيروت.

تقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في برج أبي حيدر-مفرق الخلية السعودية- شارع إبن خلدون بجانب صيدلية ابراهيم – بناية خشان- ط2 وبتاريخي 14 و 15 / 11 / 2023 للرجال والنساء من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب في قاعة الشهيد رفيق الحريري – جامع عثمان بن عفان- ذي النورين، أو عبر الإتصال بشقيقه الحاج وسام على رقم الهاتف: 692622 / 03 .