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Published by lebarmy2 on اثنين, 11/13/2023 - 14:50
توفيت الحاجة مهى محي الدين حمود والدة العقيد الركن الشهيد ربيع طربيه (960013) من ضباط الجيش اللبناني (شهيد خدمة).
توفيت الحاجة مهى محي الدين حمود والدة العقيد الركن الشهيد ربيع طربيه (960013) من ضباط الجيش اللبناني (شهيد خدمة).
يقام المأتم بتاريخ 13 / 11 / 2023 عقب صلاة العصر في مدافن الأوقاف الإسلامية- حرش بيروت.
تقبل التعازي بعد الدفن للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن في برج أبي حيدر-مفرق الخلية السعودية- شارع إبن خلدون بجانب صيدلية ابراهيم – بناية خشان- ط2 وبتاريخي 14 و 15 / 11 / 2023 للرجال والنساء من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب في قاعة الشهيد رفيق الحريري – جامع عثمان بن عفان- ذي النورين، أو عبر الإتصال بشقيقه الحاج وسام على رقم الهاتف: 692622 / 03 .
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Date:
الاثنين, نوفمبر 13, 2023