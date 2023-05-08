Published by lebarmy4 on سبت, 08/05/2023 - 16:29

توفيت السيدة سيبريا  ضاهر بدر والدة العقيد الركن المتقاعد ايلي بدر (960026) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 / 2023  الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – عين داره.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن المتقاعد ايلي بدر على رقم الهاتف: 763007 / 76.

 

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Date: 
السبت, أغسطس 5, 2023