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Published by lebarmy4 on سبت, 08/05/2023 - 16:29
توفيت السيدة سيبريا ضاهر بدر والدة العقيد الركن المتقاعد ايلي بدر (960026) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة سيبريا ضاهر بدر والدة العقيد الركن المتقاعد ايلي بدر (960026) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – عين داره.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن المتقاعد ايلي بدر على رقم الهاتف: 763007 / 76.
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Date:
السبت, أغسطس 5, 2023