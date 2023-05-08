توفيت السيدة سيبريا ضاهر بدر والدة العقيد الركن المتقاعد ايلي بدر (960026) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 / 2023 الساعة 16.00 في كنيسة السيدة – عين داره.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 7 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعقيد الركن المتقاعد ايلي بدر على رقم الهاتف: 763007 / 76.