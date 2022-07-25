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Published by lebarmy3 on اثنين, 07/25/2022 - 15:41
توفيت الشيخة عاطفة ابو كروم والدة العقيد الركن المتقاعد عدنان ابو كروم من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت الشيخة عاطفة ابو كروم والدة العقيد الركن المتقاعد عدنان ابو كروم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 25 / 7 / 2022 الساعة 12.00 في مزرعة الشوف - دار ابو كروم.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 26 و 27 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 31 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في الدار المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, يوليو 25, 2022