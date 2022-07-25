توفيت الشيخة عاطفة ابو كروم والدة العقيد الركن المتقاعد عدنان ابو كروم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 25 / 7 / 2022 الساعة 12.00 في مزرعة الشوف - دار ابو كروم.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 26 و 27 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 31 / 7 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في الدار المذكورة أعلاه.