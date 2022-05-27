توفيت السيدة عفاف الأيوبي والدة كل من العقيد الركن باسم الأيوبي قائد فوج مغاوير البحر، والملازم أول الشهيد عزمي الأيوبي من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 5 / 2022 الساعة 16.30 (عقب صلاة العصر) في بلدتها برغون-الكورة، وتوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 27 / 5 / 2022 قبل الدفن وبعده وبتاريخي 28 و 29 / 5 / 2022 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 20.00 في قاعة البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعقيد الركن باسم الأيوبي علر رقم الهاتف: خلوي: 850025 / 03.